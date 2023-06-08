Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. На його думку, військові 3-ї окремої штурмової бригади ефективно виконують поставлені перед ними завдання.

Дивіться також Росія починає втрачати Бахмут після "захоплення" у смертоносній битві, – Sky News

Ситуація довкола Бахмута

Як відомо, стратегічно найважливіші бої зараз відбуваються на південному і північному фланзі від Бахмута, де ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій. Помітну роль у цьому відіграє 3-я штурмова бригада (колишній полк "Азов").

Ми повністю забрали ініціативу у ворога і зараз "рвемо" його на флангах, просуваючись вперед. Ворог більше не може вести наступальні дії. Ми диктуємо російській армії свої умови,

– розповів Жорін.

Мета цих дій – охопити російське угруповання з флангів і створити такі умови, за яких воно не зможе утримувати Бахмут.

Протягом останніх місяців Збройні Сили повністю виснажили підрозділи ворога, якими він просувався вперед. Натомість окупанти не врахували, що після захоплення міста їм доведеться перейти до оборони.

"Російська армія жила мріями про постійний наступ і подальшу окупацію Донеччини. Але реальність виявилася іншою", – проаналізував ситуацію Жорін. ЗСУ скористалися тим, що на окремих ділянках ворог погано підготувався до оборони.

Ми просуваємось вперед, виявляємо їхні позиції, вибиваємо їх звідти, закріплюємося – і знову продовжуємо рух. В підсумку, ворог або буде змушений піти з міста, або буде знищений нашими підрозділами,

– ділиться своїм прогнозом військовий.

Окупанти не кидають своїх позицій і не здаються масово в полон. Але в тих місцях, де Збройні сили концентрують свій удар, ворог зазнає поразки у ближніх боях.

Максим Жорін про операції 3-ї ОШБ поблизу Бахмута: дивитися відео