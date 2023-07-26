Украинские герои имеют успех на Бахмутском направлении. Шаг за шагом ВСУ освобождают сотни украинских метров.

Обратите внимание Огневой мешок замкнётся, – офицер ВСУ спрогнозировал судьбу окупантов в Бахмуте.

Если украинские защитники смогут продвинуться в направлении Кременной, они разорвут важную логистическую линию российской армии. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. Детали рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны.

Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери,

– говорится в сообщении.

Освобождение Бахмута – дело чести

Александр Сырский ранее подчеркнул, что освобождение Бахмута является делом чести. Украина непременно освободит город.

"Мы потеряли многих наших собратьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… потому мы просто должны его вернуть", – рассказал Сырский.

Он добавил, что Бахмут является своеобразными воротами в ключевые города региона. Украинцы очень ждут побед.

Украинские защитники и защитницы непременно освободят все города и села Украины. У врага нет никаких шансов на временно оккупированных территориях.