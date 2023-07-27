Украинские военные продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.

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Силы обороны наступают на трех направлениях

По его словам, Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

В районе Старомайорского достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы,

– заявил спикер.

Обратите внимание. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Также, как рассказал Ковалев, Силы обороны ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

В то же время, украинские военные сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений", – резюмировал Ковалев.

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