Украинские военные продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.
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Силы обороны наступают на трех направлениях
По его словам, Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.
В районе Старомайорского достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы,
– заявил спикер.
Также, как рассказал Ковалев, Силы обороны ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.
В то же время, украинские военные сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений", – резюмировал Ковалев.
Враг хочет окружить Авдеевку
- Российские захватчики пытаются наступать на Авдеевском направлении с целью окружить Авдеевку.
- В то же время, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские захватчики боятся заходить в саму Авдеевку, поскольку не хотят увязнуть в городских боях с украинскими защитниками.
- Она подчеркнула, что российская армия ежедневно пытается обойти Авдеевку, однако несет очень колоссальные потери.
- Также Анна Маляр рассказала, что если Силам обороны удастся удержать свои позиции и продвинуться в направлении Кременной, то наши воины могут попробовать зайти в тыл Бахмута.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия.