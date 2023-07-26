Контрнаступальна операція українських військ проходить в надскладних умовах. Однак ЗСУ вдається здобувати серйозні перемоги. Про це 24 Каналу Григорій Тамар – офіцер армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт й історик.

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Як ЗСУ виборюють успіх на фронті

У Міністерстві оборони України розповіли про два головних успіхи ЗСУ під час контрнаступальної операції. Мовилось про те, що українські сили наступають в умовах, коли у ворога більше зброї та сил. Хоч вважається, що наступ можливий тільки за протилежних умов.

Також Збройні Сили мають менше втрат, ніж росіяни в обороні. Крім того, військова ініціатива на усій лінії фронту перейшла до наших воїнів.

Кількісно перевага – на стороні Росії. Однак за якістю артилерії та ракетних систем – ви, можна сказати, перевершуєте російську армію. Артилерійські ракетні системи західного виробництва якісніші ніж російські, тобто радянські,

– зауважив Григорій Тамар.

До того ж в дальності західна артилерія перевершує радянську приблизно на 10 кілометрів. Як, і власне, зброя західного зразка є якіснішою.

"Зіштовхнулись такі поняття як кількість і якість. В будь-якому випадку ситуація доволі напружена. На південних напрямках, не дивлячись на згадані обставини, ЗСУ вдається просуватися, прогризаючи російську оборону", – зазначив офіцер армії оборони.

Просування дещо ускладнюється через те, що росіяни задовго готувались до контрнаступу. Вони дуже потужно замінували території. Однак завдяки якісному вишколу українських військ та високій мотивації, Збройні Сили впевнено йдуть вперед.

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