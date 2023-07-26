Контрнаступательная операция украинских войск проходит в сверхсложных условиях. Однако ВСУ удается одерживать серьезные победы. Об этом 24 Каналу Григорий Тамар – офицер армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт и историк.
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Как ВСУ борются за успех на фронте
В Министерстве обороны Украины рассказали о два главных успеха ВСУ во время контрнаступательной операции. Речь шла о том, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и сил. Хотя считается, что наступление возможно только в противоположных условиях.
Также Вооруженные Силы меньше потерь, чем россияне в обороне. Кроме того, военная инициатива по всей линии фронта перешла к нашим воинам.
Количественно преимущество – на стороне России. Однако по качеству артиллерии и ракетным системам – вы, можно сказать, превосходите российскую армию. Артиллерийские ракетные системы западного производства более качественные, чем российские, т.е.
– заметил Григорий Тамар.
К тому же в дальности западная артиллерия превосходит русскую приблизительно на 10 километров. Как, и собственно, оружие западного образца более качественное.
"Столкнулись такие понятия как количество и качество. В любом случае ситуация достаточно напряженная. На южных направлениях, несмотря на упомянутые обстоятельства, ВСУ удается продвигаться, прогрызая российскую оборону", – отметил офицер армии обороны.
Продвижение несколько усложняется из-за того, что россияне задолго готовились к контрнаступлению. Они очень сильно заминировали территории. Однако благодаря качественной подготовке украинских войск и высокой мотивации, Вооруженные Силы уверенно идут вперед.
Григорий Тамар объяснил, как ВСУ борются за инициативу: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ продолжается: какая ситуация на фронте
- На Купянском и Лиманском направлениях Вооруженные Силы продолжают сдерживать наступление русских войск. Чтобы иметь хоть какой-то успех, оккупанты ищут в обороне ВСУ слабые места. Также захватчики совершают артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения. В то же время все действия врага безрезультатны.
- На Бахмутском направлении наши воины продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. До сих пор сложные бои идут в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка.
- На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжают вести наступательные действия. В частности, ВСУ удается постепенно продвигаться. Также продолжаются бои в районе Старомайорское. Там военные преуспевают, закрепляются на достигнутых рубежах.