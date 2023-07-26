Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що тактична лінія особливо не змінилася.
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Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася,
– підкреслив речник.
Напередодні міноборони країни-терористки заявило, що окупаційні війська нібито "змусили українські сили відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти", а ще буцімто захопили Сергіївку. Вже традиційно фейк одразу же підхопили пропагандисти.
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Що відбувається на фронті: останні новини
- Вранці 26 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни стійко тримають оборону на Куп'янському напрямку.
- Сили оборони мають успіх у районі Старомайорського, що в Донецькій області. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах. До речі, там наші військові просунулися вперед на 750 метрів.
- Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що кількість загиблих на напрямках, де триває український наступ, у нас значно менша, ніж в окупантів. Зокрема, на Бахмутському наші втрати у 8 разів менші, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 раза.