Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що тактична лінія особливо не змінилася.

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Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася,

– підкреслив речник.

Напередодні міноборони країни-терористки заявило, що окупаційні війська нібито "змусили українські сили відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти", а ще буцімто захопили Сергіївку. Вже традиційно фейк одразу же підхопили пропагандисти.

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Що відбувається на фронті: останні новини

Вранці 26 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни стійко тримають оборону на Куп'янському напрямку.

Сили оборони мають успіх у районі Старомайорського, що в Донецькій області. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах. До речі, там наші військові просунулися вперед на 750 метрів.

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що кількість загиблих на напрямках, де триває український наступ, у нас значно менша, ніж в окупантів. Зокрема, на Бахмутському наші втрати у 8 разів менші, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 раза.