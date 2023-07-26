Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что тактическая линия особо не изменилась.
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Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась,
– подчеркнул спикер.
Накануне минобороны страны-террориста заявило, что оккупационные войска якобы "заставили украинские силы отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта", а еще якобы захватили Сергеевку. Уже традиционно фейк быстро подхватили пропагандисты.
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Что происходит на фронте: последние новости
- Утром 26 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины стойко удерживают оборону на Купянском направлении.
- Силы обороны преуспевают в районе Старомайорского, что в Донецкой области. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Кстати, там наши военные продвинулись вперед на 750 метров.
- Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что количество погибших на направлениях, где идет украинское наступление, у нас значительно меньше, чем у оккупантов. В частности, на Бахмутском наши потери в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза.