Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, часом загарбники губляться в посадках і випадково натрапляють на позиції ЗСУ.

До теми Багато вбитих, полонених і втікачів: як ЗСУ штурмують позиції ворога – відео, що варте уваги

"Були випадки, коли вмовлянням і погрозами окупанти не тільки здавалися самі, а ще й приводили за собою цілу зграю", – поділився Лисенко.

Окупанти здаються в полон навіть після "умовлянь": дивіться відео

Так, одного окупанта чи зненацька захопили, чи він сам зайшов на українські позиції. Попросив закурити, але його швидко розсекретили й обеззброїли. Потім обвішали залізяччям і наказали привести інших військових – інакше буде бумбарабах. І загарбник привів із собою цілу грядку солдатів.

Знищення ворога залишається універсальним методом

Бійці псевдореспублік мають дуже великий досвід воєнних дій – дев'ять років. Тому вони є сильними противниками.

"До кожного шукаємо індивідуальні методи. Водночас для всіх маємо кулі й снаряди", – підсумував Лисенко.

ЗСУ завдають втрат росіянам: останні новини