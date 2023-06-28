Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, часом загарбники губляться в посадках і випадково натрапляють на позиції ЗСУ.
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"Були випадки, коли вмовлянням і погрозами окупанти не тільки здавалися самі, а ще й приводили за собою цілу зграю", – поділився Лисенко.
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Так, одного окупанта чи зненацька захопили, чи він сам зайшов на українські позиції. Попросив закурити, але його швидко розсекретили й обеззброїли. Потім обвішали залізяччям і наказали привести інших військових – інакше буде бумбарабах. І загарбник привів із собою цілу грядку солдатів.
Знищення ворога залишається універсальним методом
Бійці псевдореспублік мають дуже великий досвід воєнних дій – дев'ять років. Тому вони є сильними противниками.
"До кожного шукаємо індивідуальні методи. Водночас для всіх маємо кулі й снаряди", – підсумував Лисенко.
ЗСУ завдають втрат росіянам: останні новини
- За останню добу українські військові знищили ще 930 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 227 100 ворогів.
- 26 червня стало відомо, що в місто Чистякове, що в Горлівському районі, прилетіло на полігон загарбників. Так, тил окупантів потроху перетворюється на передову.
- Крім того, протягом доби 25 червня ЗСУ вбили чи поранили майже чотири роти ворога на Таврійському напрямку. Наші воїни також знищили 15 одиниць військової техніки противника.