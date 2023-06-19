Окупант Олег Кабов родом з Республіки Комі. Загарбник розповів, чому поїхав на війну та як потрапив у полон, передає 24 Канал.

"Блатні" погано ставилися, обкрадали, – 19-річний російський окупант про зеків у війську

"Думав розстріляють, а ставлення нормальне"

За словами окупанта, в Україні він нібито близько тижня. До цього сидів у колонії. Приїхав якийсь військовий, призивав на війну. Кабов вирішив погодитися добровільно, бо, нібито думав, що їде "копати окопи".

На полі бою окупанту наказали принести патронний цинк. Запевнили, мовляв, перебіжиш поле, звернеш там-то і вже будеш у "своїх".

"Ну до своїх я мав іти, щоб цинк принести. Там були обстріли, я не тою дорогою пішов, іншою стежкою, попав на ваш окоп", – зазначив окупант.

Так російський загарбник і потрапив у полон. Цікаво, що він досі здивований через нормальне ставлення.

Я думав розстріляють, але ставлення нормальне. Прийняли нормально, не огризалися, спитали, що несу і звідки, з якого взводу. Мені просто сказали спорядження з себе зняти і все,

– наголосив полонений.

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"Росія і Путін не правду кажуть": ще один полонений прозрів

19-річний полонений Васілій Кочкін раніше сидів у тюрмі, як раптом йому запропонували позбутися судимості всього за 6 місяців. Начебто казали, що також просто "копатиме окопи якнайдалі від бойових дій" та ще й обіцяли велику грошову винагороду.

Кочкін погодився, а вже 31 березня 2023 опинився на фронті в Україні. Тут окупант і прозрів.

"Те, що нас сюди кликали, і казали всю цю фігню – це все-все неправда. Я зауважив, що Росія, Путін взагалі неправду все каже. І не лише він, там інші люди. По телевізору теж кажуть дуже все погане, не те, що тут відбувається. Тут не так все", – підкреслив російський загарбник.