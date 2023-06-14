Російський 19-річний окупант Василь Кочкін потрапив у полон до ЗСУ та розповів, що не завжди було просто інших російським військовослужбовцям перебувати разом із так званими "блатними". Відеозізнання окупанта 24 Канал отримав від українських спецслужб.

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Вони робили так, як їм вигідно було, і криси були. Наприклад, ми йдемо займатись, приходимо, а вже немає там чогось. Запитуємо – а вони відповідали, що нічого не бачили. Люди, які з в'язниці приходили, вони типу блатні, все їм можна,

– розповів окупант.

За його словами, через це до них (колишніх в'язнів) не дуже ставились, бо вони крали.

"Ми скільки разів командиру казали, щоб якось вирішити це питання, але марно", – додав полонений.

Нові підрозділи формують переважно із колишніх ув'язнених