Хлопець розповів, що його полонили 8 червня. Напередодні ввечері командир його підрозділу поїхав з позицій, а солдатам наказав залишатися і копати окопи, повідомляє 24 Канал.
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Як Кочкіна взяли в полон
Ми копали окопи і почули, що якась машина під'їхала близько. Потім почули ваших (ЗСУ – 24 Канал) і я зразу сказав "не стріляйте, тут свої, не треба, не вбивайте",
– розповідає 19-річний окупант.
Четверо його товаришів по службі побігли за автоматами, в яких навіть патронів не було. Їх відразу ж ліквідували.
"Я сказав, що у мене патронів нема, ось ріжки пусті лежать, тільки не вбивайте мене. Тоді мене взяли в полон, посадили в машину і відвезли в якийсь підвал на допит", – каже Кочкін.
Він також розповів, що у полоні з ним добре поводились, не били і добре годували. Також до окупанта прийшло прозріння і він заявив, що Путін – брехун і все, що їм розповідали про українців – також неправда.
Успіхи ЗСУ на фронті
- Минулої доби наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Також ЗСУ поступово просуваються на Бахмутському та Бердянському напрямках.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Ба більше, за добу "друга армія світу" скоротилась ще на 680 солдатів. Таким чином, з 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували вже 217 330 окупантів.