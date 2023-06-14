Парень рассказал, что его взяли в плен 8 июня. Накануне вечером командир его подразделения уехал с позиций, а солдатам приказал оставаться и рыть окопы, сообщает 24 Канал.
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Как Кочкина взяли в плен
Мы рыли окопы и услышали, как какая-то машина подъехала близко. Потом услышали ваших (ВСУ – 24 Канал), и я сразу сказал: "не стреляйте, здесь свои, не надо, не убивайте",
– рассказывает 19-летний оккупант.
Четверо его сослуживцев побежали за автоматами, у которых даже патронов не было. Их сразу же ликвидировали.
"Я сказал, что у меня патронов нет, вот рожки пустые лежат, только не убивайте меня. Тогда меня взяли в плен, посадили в машину и отвезли в какой-то подвал на допрос", – говорит Кочкин.
Он также рассказал, что в плену с ним хорошо обращались, не били и хорошо кормили. Также к оккупанту пришло прозрение, и он заявил, что Путин – лжец и все, что им рассказывали об украинцах – тоже неправда.
Успехи ВСУ на фронте
- За прошедшие сутки наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Также ВСУ постепенно продвигаются на Бахмутском и Бердянском направлениях.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Более того, за сутки "вторая армия мира" сократилось еще на 680 солдат. Таким образом, с 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали уже 217 330 оккупантов.