Парень рассказал, что его взяли в плен 8 июня. Накануне вечером командир его подразделения уехал с позиций, а солдатам приказал оставаться и рыть окопы, сообщает 24 Канал.

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Как Кочкина взяли в плен

Мы рыли окопы и услышали, как какая-то машина подъехала близко. Потом услышали ваших (ВСУ – 24 Канал), и я сразу сказал: "не стреляйте, здесь свои, не надо, не убивайте",

– рассказывает 19-летний оккупант.

Четверо его сослуживцев побежали за автоматами, у которых даже патронов не было. Их сразу же ликвидировали.

"Я сказал, что у меня патронов нет, вот рожки пустые лежат, только не убивайте меня. Тогда меня взяли в плен, посадили в машину и отвезли в какой-то подвал на допрос", – говорит Кочкин.

Он также рассказал, что в плену с ним хорошо обращались, не били и хорошо кормили. Также к оккупанту пришло прозрение, и он заявил, что Путин – лжец и все, что им рассказывали об украинцах – тоже неправда.

Успехи ВСУ на фронте