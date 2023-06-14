В Генштабе рассказали, что оккупанты сосредотачиваются на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло 28 боевых столкновений.

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ВСУ испепеляют врага

Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, в течение суток поразили:

  • пункт управления,
  • 8 районов сосредоточения вражеского личного состава,
  • вооружения и военной техники,
  • 3 склада боеприпасов,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • 2 средства противовоздушной обороны,
  • станцию радиоэлектронной борьбы противника