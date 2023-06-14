У Генштабі розповіли, що окупанти зосереджуються на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу там відбулось 28 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ вирівнюють фронт, а у ворога мінус ще один топгенерал: фронтове зведення від Світана

Яка ситуація на напрямках

Ситуація на Куп'янському напрямку: карта

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Яка ситуація в Авдіївці: дивіться карту

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

ЗСУ спопеляють ворога

Так, минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, протягом доби уразили:

  • пункт управління,
  • 8 районів зосередження ворожого особового складу,
  • озброєння та військової техніки,
  • 3 склади боєприпасів,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
  • 2 засоби протиповітряної оборони,
  • станцію радіоелектронної боротьби противника.