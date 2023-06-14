У Генштабі розповіли, що окупанти зосереджуються на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу там відбулось 28 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ вирівнюють фронт, а у ворога мінус ще один топгенерал: фронтове зведення від Світана

Яка ситуація на напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сумської області.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: карта

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались наступати в напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, однак їхні спроби виявились марними. Росіяни за минулу добу завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Суха Балка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк та Південне Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

Яка ситуація в Авдіївці: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожове та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв населені пункти Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ спопеляють ворога

Так, минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, протягом доби уразили: