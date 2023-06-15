Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Дивіться також Бомба сповільненої дії: як Чорноморський флот став передвісником війни Росії з Україною

Росіяни наступали на чотирьох напрямках

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. На цьому напрямку росіяни завдали авіаударів та вели обстріли з артилерії.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, але успіху не мав. Росіяни також застосували авіаудари та артилерійські обстріли.

Карта боїв в районі Авдіївки

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Окупанти завдали авіаударів та вели обстріли з артилерії.

Карта боїв на Лиманському напрямку

Яка ситуація на інших напрямках

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Разом з тим, окупанти ведуть обстріли територій Півдня.

Також росіяни завдають авіаударів та здійснюють мінометні обстріли на Шахтарському, Куп'янському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Де тривають активні бої

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 червня інформувала, що наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв. ЗСУ наступають на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Сили оборони нищать окупантів