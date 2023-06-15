Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
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Росіяни наступали на чотирьох напрямках
Карта боїв на Бахмутському напрямку
Карта боїв в районі Авдіївки
Карта боїв у Мар'їнці
Карта боїв на Лиманському напрямку
Яка ситуація на інших напрямках
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Разом з тим, окупанти ведуть обстріли територій Півдня.
Також росіяни завдають авіаударів та здійснюють мінометні обстріли на Шахтарському, Куп'янському, Сіверському та Слобожанському напрямках.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Де тривають активні бої
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 червня інформувала, що наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв. ЗСУ наступають на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Сили оборони нищать окупантів
- Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.