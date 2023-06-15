Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.
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Россияне наступали на четырех направлениях
Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев в районе Авдеевки
Карта боев в Марьинке
Карта боев на Лиманском направлении
Какая ситуация по другим направлениям
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Вместе с тем, оккупанты ведут обстрелы территорий Юга.
Также россияне наносят авиаудары и осуществляют минометные обстрелы на Шахтерском, Купянском, Северском и Слобожанском направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Где продолжаются активные бои
Замминистра обороны Анна Маляр 14 июня информировала, что наши войска двигаются в условиях жесточайших боев. ВСУ наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.
По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Силы обороны уничтожают оккупантов
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.