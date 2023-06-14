Силы обороны продвигаются в Бахмутском и Запорожском направлениях. В то же время враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

Обратите внимание В Вашингтоне затаили дыхание перед контрнаступлением ВСУ, – WP

Где продвигаются украинские защитники

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 14 июня ситуация такова:

Бахмутское направление – на разных участках ВСУ прошли вперед от 200 – 500 метров,

на Запорожском направлении прошли вперед от 300 – 350 метров.

По словам Маляр, наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

Где продолжаются бои

На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка,

на Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Безумные потери оккупантов

Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. Например, за минувшие сутки противник потерял:

артиллерийскую батарею самоходных пушек,

2 комплекса РЭБ,

сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц),

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы,

ЗРК.

ВСУ мощно уничтожают захватчиков

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: