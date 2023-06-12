К слову, Отрышко в 2021 году посадили за убийство на 14 лет, а в мае 2023 он решил подписать контракт с Минобороны России. Оккупант рассказал, кто воюет в составе его подразделения, передает 24 Канал.
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Кого Россия отправляет на войну в Украину
По словам Отрышко, на передовую Минобороны России бросает мужчин, даже ни разу автомат не держащих. Говорит, что их отправляют в ад.
Старых, слепых, косых – всех списали, на передовую отправили. Ему (русскому солдату – 24 Канал) дали автомат, а он не знает, с какой стороны к нему подходить, как и я,
– рассказывает Отрышко.
Напомним, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал появление подразделения "Шторм Z" на поле боя. Он убежден, что эта группировка – реплика на ЧВК "Вагнера".
"Они ищут шагреневую кожу их войска и пытаются сшить ее всеми способами. Роты "Шторм Z" – их последнее произведение", – рассказал Череватый.
Словом, оно и неудивительно, что армия России ежедневно несет огромные потери с такими воинами.
Актуальные потери врага
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 человек и много техники. Так, с 24 февраля 2022 года арсенал противника сократился на:
- танков – 3926 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 7631 (+24) единицы;
- артиллерийских систем – 3736 (+19) единиц;
- РСЗО – 601 (+1) единица;
- средств ПВО – 362 (+0) единиц;
- самолетов – 314 (+0) единиц;
- вертолетов – 299 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37) единиц;
- крылатых ракет – 1183 (+7) единиц;
- кораблей и катеров – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33) единицы;
- специальной техники – 509 (+2) единицы.