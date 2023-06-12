До слова, Отришка у 2021 році посадили за вбивство на 14 років, а у травні 2023-го він вирішив підписати контракт з Міноборони Росії. Окупант розповів, хто воює у складі його підрозділу, передає 24 Канал.
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Кого Росія відправляє на війну в Україну
За словами Отришка, на передову Міноборони Росії кидає чоловіків, які навіть ні разу автомат не тримали. Каже, що їх відправляють в самісіньке пекло.
Старих, сліпих, косих – всіх нах*й списали, на передову відправили. Йому (російському солдату – 24 Канал) дали автомат, а він не знає, з якої сторони до нього підходити, як і я,
– розповідає Отришко.
Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував появу підрозділу "Шторм Z" на полі бою. Він переконаний, що це угрупування – репліка на ПВК "Вагнера".
"Вони шукають шагреневу шкіру їхнього війська й намагаються зшити її всіма способами. Роти "Шторм Z" – їхній останній витвір", – розповів Череватий.
Словом, воно й не дивно, що армія Росії щодня зазнає величезних втрат з такими вояками.
Актуальні втрати ворога
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 980 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 вояк та багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року арсенал противника скоротився на:
- танків – 3926 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7631 (+24) одиниці;
- артилерійських систем – 3736 (+19) одиниць;
- РСЗВ – 601 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 362 (+0) одиниць;
- літаків – 314 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 299 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37) одиниць;
- крилатих ракет – 1183 (+7) одиниць;
- кораблів та катерів – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) одиниці;
- спеціальної техніки – 509 (+2) одиниці.