До слова, Отришка у 2021 році посадили за вбивство на 14 років, а у травні 2023-го він вирішив підписати контракт з Міноборони Росії. Окупант розповів, хто воює у складі його підрозділу, передає 24 Канал.

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Кого Росія відправляє на війну в Україну

За словами Отришка, на передову Міноборони Росії кидає чоловіків, які навіть ні разу автомат не тримали. Каже, що їх відправляють в самісіньке пекло.

Старих, сліпих, косих – всіх нах*й списали, на передову відправили. Йому (російському солдату – 24 Канал) дали автомат, а він не знає, з якої сторони до нього підходити, як і я,

– розповідає Отришко.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував появу підрозділу "Шторм Z" на полі бою. Він переконаний, що це угрупування – репліка на ПВК "Вагнера".

"Вони шукають шагреневу шкіру їхнього війська й намагаються зшити її всіма способами. Роти "Шторм Z" – їхній останній витвір", – розповів Череватий.

Словом, воно й не дивно, що армія Росії щодня зазнає величезних втрат з такими вояками.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 980 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 вояк та багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року арсенал противника скоротився на: