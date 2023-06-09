Более месяца украинские военные встречаются с новыми подразделениями русской армии на линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Почему россияне бессильны

Сергей Череватый объяснил, что россияне таким образом пытаются показать свой "профессионализм". Поэтому они постоянно делают попытки показывать, что в ряды армии набирают только людей "с заниженным уровнем страха". Еще один их аргумент – это то, что бойцы имеют авторитет в криминальных кругах.

Это реплика на "Вагнера",

– убежден он.

Впрочем, попытки окупантов взимать на фронт все, что только можно, свидетельствует о страхе новой волны мобилизации и ощутимых потерях личного состава.

"Они ищут шагреневую кожу их войска и пытаются сшить ее всеми способами. Роты "Шторм Z" – их последнее произведение", – рассказал Череватый.

По его словам, Россия уже привлекала и боевой армейский резерв "БАРС", и территориальные войска, и разнообразные ЧВК "Факел", "Ветераны", "Патриот", добровольческие формирования, однако результатов это не дает. Даже шантаж и обещания о больших выплатах не спасают ситуацию.

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