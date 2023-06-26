Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький опублікував відео запеклого бою з окупантом. Українські воїни успішно штурмували позиції ворога.

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Росіяни масово здаються в полон

На ролику 1 і 3 роти 1 механізованого батальйону штурмують позиції і знищують третій батальйон 57-ї мотострілецької бригади Росії.

Під час штурму наші воїни ліквідували російського командира пострілом з метра. Крім того, внаслідок бою багато окупантів поповнили статистику втрат, частина батальйону добровільно здалася в полон, а решта загарбників втекли.

Успішний штурм українських бійців: дивіться відео

Шалені втрати росіян на Півдні

За минулу добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання.

Таким чином, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Крім того, наші воїни знищили 15 одиниць військової техніки противника. Серед них: