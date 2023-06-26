Артилеристи та піхотинці ЗСУ на Вугледарському напрямку озброєні причіпною гаубицею Д-30 калібру 122-мм, яку створили в СРСР ще наприкінці 1950-х років.
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За словами гармашів, нещодавно вони знищили російську РСЗВ "Град" і прямим попаданням влучили у командно-спостережний пункт ворога. Майже відразу після нашого пострілу з гармати, росіяни відкрили вогонь у відповідь, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Українські піхотинці на Вугледарському напрямку / Фото "Українського свідка"
Артилерія прикриває піхоту
Попри обстріл, знімальна група "Українського Свідка" вирушила на позиції піхоти. Журналісти йшли пішки (а подекуди бігли) небезпечною ділянкою: тут літають російські гелікоптери, які з повітря атакують наші позиції до 6 разів на день.
"Коли починається обстріл, який загрожує нашому життю, то ми звертаємось по допомогу до артилерії", – каже військовослужбовець Андрій.
Обличчя військових, які ведуть бій на нулі на Вугледарському напрямку / Фото "Українського свідка"
Піхотинці показали вітчизняне ноу-хау – дистанційну турель. Її розробила одна з львівських IT-компаній. Така установка, у порівнянні зі звичайною, є більш безпечною, адже кулеметник під час пострілу може бути у бліндажі та вести спостереження звідти.
Робота артилеристів та піхотинців на нулі: відео
Контрнаступ ЗСУ: останні просування
- 26 червня у Міноборони повідомили, що українські захисники звільнили село Рівнопіль, яке розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Населений пункт окупували російські терористи у березні 2022 року.
- Упродовж останнього тижня ЗСУ вдалося просунутися у Бахмуті, мовиться про напрямок монумента з літаком.
- За даними Міноборони, українські військові наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступ в районах Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки, Оріхово-Василівки. Сили оборони закріплюються на рубежах, які досягли, та продовжують нищити росіян.