Артиллеристы и пехотинцы ВСУ на Угледарском направлении вооружены прицепной гаубицей Д-30 калибра 122-мм, созданной в СССР еще в конце 1950-х годов.

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Справка. Д-30 – гаубица является одной из самых массовых артсистем послевоенного периода и может отрабатывать по зданиям, пехоте и технике врага на расстоянии до 14 километров.

По словам пушкарей, недавно они уничтожили российскую РСЗО "Град" и прямым попаданием попали в командно-наблюдательный пункт врага. Почти сразу после нашего выстрела из пушки, россияне открыли ответный огонь, но, к счастью, никто не пострадал.



Украинские пехотинцы на Угледарском направлении / Фото "Украинского свидетеля"

Артиллерия прикрывает пехоту

Несмотря на обстрел, съемочная группа Украинского Свидетеля отправилась на позиции пехоты. Журналисты шли пешком (а кое-где бежали) по опасному участку: здесь летают российские вертолеты, которые с воздуха атакуют наши позиции до 6 раз в день.

"Когда начинается обстрел, который угрожает нашей жизни, мы обращаемся за помощью к артиллерии", - говорит военнослужащий Андрей.



Лицо военных, ведущих бой на нуле на Угледарском направлении / Фото "Украинского свидетеля"

Пехотинцы показали отечественное ноу-хау – дистанционную турель. Ее разработала одна из львовских IT-компаний. Такая установка, по сравнению с обычной, более безопасна, ведь пулеметчик во время выстрела может быть в блиндаже и вести наблюдение оттуда.

Работа артиллеристов и пехотинцев на нуле: видео

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