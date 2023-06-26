Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він також констатував, що наші воїни впевнено просуваються вперед і вже є звільнені території.

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Сили оборони спопеляють противника

За даними Тарнавського, минулої доби ворог 18 разів атакував українські позиції та здійснив 450 обстрілів. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти.

Довідково. Чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців, залежно від країни та функціонального призначення.

Крім того, наші воїни знищили 15 одиниць військової техніки противника. Серед них:

4 ББМ,

2 БпЛА "Supercam",

самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація",

автомобільна техніка,

склад боєприпасів ворога.

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Шалені втрати Росії

Лише за минулу добу до Кобзона відправилось 950 ворожих бійців. Власне, від 24 лютого 2022 року на війні проти нашої держави загинуло 225 580 окупантів.

Додамо, що ворог масово втрачає свою техніку. За 16 місяців ЗСУ перетворили на брухт: