Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также констатировал, что наши воины уверенно продвигаются вперед и уже есть освобождены территории.

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Силы обороны испепеляют противника

По данным Тарнавского, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 450 обстрелов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Справочно. Численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих в зависимости от страны и функционального назначения.

Кроме того, наши воины уничтожили 15 единиц военной техники противника. Среди них:

4 ББМ,

2 БПЛА "Supercam",

самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",

автомобильная техника,

склад боеприпасов противника.

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Безумные потери России

Только за минувшие сутки в Кобзон отправилось 950 вражеских бойцов. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 окупантов.

Добавим, что противник массово теряет свою технику. За 16 месяцев ВСУ превратили в металлолом: