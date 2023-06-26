Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также констатировал, что наши воины уверенно продвигаются вперед и уже есть освобождены территории.

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Силы обороны испепеляют противника

По данным Тарнавского, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 450 обстрелов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Кроме того, наши воины уничтожили 15 единиц военной техники противника. Среди них:

  • 4 ББМ,
  • 2 БПЛА "Supercam",
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
  • автомобильная техника,
  • склад боеприпасов противника.

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Безумные потери России

Только за минувшие сутки в Кобзон отправилось 950 вражеских бойцов. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 окупантов.

Добавим, что противник массово теряет свою технику. За 16 месяцев ВСУ превратили в металлолом:

  • танков – 4031 (+1) единица;
  • боевых бронированных машин – 7820 (+14) единиц;
  • артиллерийских систем – 4055 (+21) единиц;
  • РСЗО – 624 единицы;
  • средства ПВО – 385 единиц;
  • самолетов – 314 единиц;
  • вертолетов – 308 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10) единицы;
  • крылатые ракеты – 1 259 единиц;
  • корабли – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6751 (+16) единица;
  • специальной техники – 557 (+5) единиц.