Понеділок, 26 червня, – це уже 488 доба від початку повномасштабного вторгнення. Власне, від 24 лютого 2022 року на війні проти нашої держави загинуло 225 580 окупантів.

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Втрати Росії у техніці

танків – 4 031 (+1) одиниця;

бойових броньованих машин – 7 820 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 4 055 (+21) одиниць;

РСЗВ – 624 одиниці;

засоби ППО – 385 одиниць;

літаків – 314 одиниць;

гелікоптерів – 308 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 482 (+10) одиниці;

крилаті ракети – 1 259 одиниць;

кораблі – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 751 (+16) одиниця;

спеціальної техніки – 557 (+5) одиниць.



Втрати Росії в особовому складі та техніці / Статистика станом на 26 червня від Генштабу

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