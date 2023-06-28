Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, временами захватчики теряются в посадках и случайно наталкиваются на позиции ВСУ.

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"Были случаи, когда увещеваниями и угрозами оккупанты не только сдавались сами, но и приводили за собой целую стаю", – поделился Лысенко.

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Так, одного оккупанта или неожиданно захватили, или он сам зашел на украинские позиции. Попросил закурить, но его быстро рассекретили и обезоружили. Потом обвешали железом и приказали привести других военных – иначе будет бумбарабах. И захватчик привел с собой целую грядку солдат.

Уничтожение врага остается универсальным методом

Бойцы псевдореспублик имеют очень большой опыт военных действий – девять лет. Поэтому они являются сильными противниками.

"К каждому ищем индивидуальные методы. В то же время для всех есть пули и снаряды", – подытожил Лысенко.

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