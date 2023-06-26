Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. Кроме того, в сетях распространили фото с места происшествия, пишет 24 Канал.
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Прилет в Чистяково
Отметим, что оккупанты переименовали город в 2016 году. Теперь оно называется Торез.
На фото можно увидеть, что в результате прилета в небо поднялось облако черного дыма. Пока оккупационные власти никак не комментировали эту ситуацию.
В Чистяковом прилетело на полигон / Фото из соцсетей