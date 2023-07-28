Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, росіяни потрапили у своєрідну пастку в Бахмуті. І все через те, що у них не всі рішення ухвалюють військові.

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Цікава ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Дикий, з військової точки зору окупантам було б доцільно просто відійти з Бахмута, щоб не отримати гірші проблеми. Але вони банально не можуть цього зробити.

Загарбники близько 10 місяців брали цей "Артьомовськ" і поклали там десятки тисяч окупантів. Це буквально була єдина їхня "перемога" за такий тривалий час. І вони не можуть просто взяти і відійти звідти аж так швидко.

Це для них буде пропагандистською катастрофою. Тому й вони мають наказ за будь-яку ціну тримати "Артьомовськ". Вони підтягнули туди 50 тисяч резервів. Забирали навіть з найбільш критичного напрямку – Запорізького. Зараз нам не так важливо взяти Бахмут, як продовжувати його ще деякий час брати,

– зауважив Дикий.

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Бахмут працює як пастка для окупантів. Вони продовжують кидати туди резерви всупереч військовій логіці. А українські військові поступово знищують там боєздатні підрозділи росіян.

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Ситуація в Бахмуті: коротко