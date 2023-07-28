Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, россияне попали в своеобразную ловушку в Бахмуте. И все из-за того, что у них не все решения принимают военные.

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Интересная ситуация на Бахмутском направлении

Как отметил Дикий, с военной точки зрения оккупантам было бы целесообразно просто уйти из Бахмута, чтобы не получить худших проблем. Но они банально не могут этого сделать.

Захватчики около 10 месяцев брали этот "Артемовск" и положили там десятки тысяч оккупантов. Это буквально была единственная их "победа" за столь длительное время. И они не могут просто взять и уйти оттуда так быстро.

Это для них станет пропагандистской катастрофой. Поэтому и у них есть приказ любой ценой держать "Артемовск". Они подтащили туда 50 тысяч резервов. Забирали даже с самого критического направления – Запорожского. Сейчас нам не столь важно взять Бахмут, как продолжать его еще некоторое время брать,

– заметил Дикий.

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Бахмут работает как ловушка для оккупантов. Они продолжают бросать туда резервы вопреки военной логике. А украинские военные постепенно уничтожают боеспособные подразделения россиян.

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Ситуация в Бахмуте: коротко