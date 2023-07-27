Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он добавил, что Силы обороны активно давят на врага и наносят удары с чрезвычайно высокой интенсивностью.

Обратите внимание Бахмут – большая ловушка для россиян: ВСУ постоянно зажимают врага

"Наши собратья из Вооруженных Сил и Национальной гвардии имеют существенный успех на южных окраинах Бахмута. Это участок фронта, где батальон и 4-я бригада "Рубеж" выполняли задания в течение осени – весны", – сказал лейтенант батальона "Свобода".

Как развиваются события вблизи Бахмута и на Восточном направлении: смотрите видео

Ситуация напряженная

Украинские бойцы на Бахмутском направлении очень напряженно выполняли задачи, держали оборону, уничтожали сотни оккупантов. Конечно, были определенные проблемы и шли ожесточенные бои, однако сейчас Силы обороны имеют успех.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

"По всей линии фронта на Восточном направлении, в частности поблизости от Соледара, подразделения пытаются перехватить инициативу, частично удается. Происходят интенсивные бои, обстрелы, перестрелки и артиллерийские дуэли, штурмы, контрштурмы. Очень напряженная ситуация", – отметил Назаренко.

Какая ситуация на Бахмутском направлении