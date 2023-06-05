Об этом 24 Каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне растеряны и не знают, откуда ждать удара ВСУ.

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"Россияне находятся в состоянии ожидания наступления и не понимают, на какой участок нужно перекидывать войска. Большую часть армейского корпуса держат без значительного движения в Мариупольском районе", – сказал Андрющенко.

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После "хлопка" в Юрьевке Донецкой области, вероятно, оккупантов начали перекидывать сразу на фронт – чтобы они погибали в окопах, а не в тылу.

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Было замечено движение колонны с техникой и живой силой в Бердянск. В частности, оккупанты тянули бронеавтомобили "Тигр" и ракеты к системе ПВО.

"Большие движения вертолётов над морем. Такое впечатление, что они патрулируют. Что-то происходит, но до конца непонятно", – добавил Андрющенко.

Куда бы россияне не перевозили свои ресурсы, об этом оперативно узнают украинские военные, которые не преминут уменьшить вражеские запасы. В конце концов оккупанты постоянно будут иметь проблемы с тыловым обеспечением.

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