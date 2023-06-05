По информации местных, после взрыва на завод помчалась колонна "скорых". У пропагандистов пока "ничего не происходит".
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В небе видно дым
В свою очередь, советник мэра города Петр Андрющенко отметил, что вражеская ПВО работала прямо из жилого массива на правом берегу реки Кальмиус.
В небе над заводом виднеется облако белого дыма. Андрющенко также обнародовал комментарии местных жителей, которые не на шутку испугались взрыва и пишут о том, что "повсюду слышна работа ПВО".
Чиновник пообещал обнародовать детали "хлопка" впоследствии.
В Мариуполе работает вражеская ПВО / Фото "Мариуполь. Сопротивление"
"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости
- Следует отметить, что в последнее время в захваченном Мариуполе участились взрывы. Захватчики превращают город и окрестные поселки в военно-логистический хаб. На территории меткомбината "Азовсталь" россияне, в частности, разместили склады и производят ремонт военной техники.
- Кроме того, напомним, что к временно оккупированному Бердянску 2 июня пришел "хлопок". Жители города слышали мощные взрывы в местном порту. Над городом видели столб густого черного дыма.
- Городской голова Мелитополя рассказал, что оккупанты начали вывозить оборудование и отводить корабли из-за взрывов в Бердянске. Он пошутил, что россиянам наверняка не подошел климат.