По информации местных, после взрыва на завод помчалась колонна "скорых". У пропагандистов пока "ничего не происходит".

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В небе видно дым

В свою очередь, советник мэра города Петр Андрющенко отметил, что вражеская ПВО работала прямо из жилого массива на правом берегу реки Кальмиус.

В небе над заводом виднеется облако белого дыма. Андрющенко также обнародовал комментарии местных жителей, которые не на шутку испугались взрыва и пишут о том, что "повсюду слышна работа ПВО".

Чиновник пообещал обнародовать детали "хлопка" впоследствии.

В Мариуполе работает вражеская ПВО / Фото "Мариуполь. Сопротивление"

"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости