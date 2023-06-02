Эту информацию впоследствии подтвердили и в администрации города. Над Бердянском поднялся густой столб черного дыма.
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У окупантов что-то сильно пылает
В местных телеграмм-каналах распространяют забавные кадры с места происшествия. Россияне уже жалуются, что в порту серьезно что-то горит. Кроме того, оккупанты также подтвердили попадание.
Дым из порта виден из разных частей города / Фото с местных каналов и телеграма Андрющенко
Как всегда они отмечают, что ни жертв, ни пострадавших, ни разрушений нет, но в большинстве случаев все как раз наоборот.
В порту Бердянска что-то сильно горит: видео
Словом, "хлопок" принес врагу серьезные проблемы. Пока оккупанты заявляют, что у них все хорошо, суда уже начали бежать из порта. По данным Бердянской городской администрации, эти корабли недавно зашли для угона украинских зерновых и металлолома.
Российские суда "накивают пятками" / Фото из соцсетей
По информации местных телеграмм-каналов, в порт Бердянска в течение недели россияне стягивали технику и боеприпасы.
В Мариуполе работает "певео"
Пока в Бердянске взрывается, оккупанты в Мариуполе пытаются это предотвратить. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе работает вражеская ПВО.
В Мариуполе работает ПВО: смотрите видео 18+ (внимание, присутствует нецензурная лексика)
Взрывы в Бердянске: последние новости
- Вечером 28 мая в Бердянске раздались звуки взрывов с территории аэропорта. Вскоре в Бердянской городской военной администрации сообщили, что ВСУ попал по позициям врага.
- Кроме того, в течение 27 мая в городе было по меньшей мере два попадания. В результате были уничтожены скопления живой силы россиян и их техника.
- Также вечером 25 мая бердянцы сообщили о мощных взрывах в городе. В результате попаданий возник огромный столб дыма, который был виден со всех уголков города. В райсовете Бердянска подтвердили работу ВСУ, добавив, что оккупанты "не досчитались" С-300.