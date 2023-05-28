Вечером в Бердянске и Мариуполе раздались взрывы. Местные телеграм-каналы сразу поделились фото, на которых видно, как в небо поднимается густой серый дым.

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В Бердянске могло прилететь по российским позициям

Украинские телеграм-каналы сообщают, что звуки взрывов в Бердянске раздавались с территории аэропорта. Вскоре в Бердянской городской военной администрации сообщили, что ВСУ попали по позициям врага.

Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской общине! Российская ПВО в очередной раз показала свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба,

– говорится в сообщении.



Прилет в Бердянске 28 мая / "Типовой Донецк"

В Мариуполе день "хлопка": есть потери среди врага

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в районе треугольника Мангуш – Никольское – Мариуполь не менее шести раз сработала российская ПВО. Взрывы раздавались в Юрьевке, Урзуфе, Никольском, Старом Крыму и поселке городского типа Ялта. Есть прилеты.

Он отметил, что оккупанты уже успели заявить, что ПВО в небе над Мариуполем отработала 8 раз.

"Хлопок" в Мариуполе: фото из канала Андрющенко и Мариупольского сопротивления

Взрывы в Мариупольском районе: смотрите видео

Что известно о взрывах в Мариуполе:

По информации Андрющенко, в Ялте "прилетело" в место базирования с техникой,

В Юрьевке есть попадание в месторасположение оккупантов. Местные издания пишут, что под удар попал лагерь "Солнечный", где базировались российские военные. Предварительно там много раненых. Сейчас в Мангуш на большой скорости следуют 4 кареты скорой помощи.

В Старом Крыму, по словам Андрющенко, "прилет такой, что в Кальмиусском и Центральном районах трухануло от души".

В Урзуфе, как пишут телеграм-каналы, "прилет" по месту расположения оккупантов и по складам.

В Никольском тоже есть попадание по оккупантам – предварительно, прилетело по вражескому военкомату.

Оккупантов из Юрьевки и Никольского везут в больницу

Петр Андрющенко рассказал, что раненых оккупантов из Юрьевки и Никольского начали завозить в Больницу интенсивной терапии №2.

Кроме этого, по его словам, подтверждены первые 20 ликвидированных оккупантов в Юрьевке. Андрющенко подчеркнул, что это только начало.