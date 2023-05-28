Ввечері у Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали одразу поділилися фото, на яких видно, як у небо підіймається густий сірий дим.

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У Бердянську могло прилетіти по російських позиціях

Українські телеграм-канали повідомляють, що звуки вибухів у Бердянську лунали з території аеропорту. Невдовзі у Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.

Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу,

– мовиться в повідомленні.



Приліт у Бердянську 28 травня / "Типовий Донецьк"