Декілька тижнів тому у Британії офіційно підтвердили, що передали Збройним Силам Storm Shadow. Також у неділю, 28 травня, глава МО Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону констатував, що це озброєння блискуче виконує абсолютно усі завдання, що ставить перед собою Генштаб, – інформує 24 Канал.

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Ефективність Storm Shadow

Як зазначив посадовець, застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow упродовж цих тижнів було на 100% ефективним – себто за допомогою цих крилатих ракет вдалось уразити усі заплановані ворожі цілі.

Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно,

– заявив він.

Окрім того, Резніков згадав про візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва минулого тижня. Відомо, що приїжджав високопоставлений чиновник саме перед "Рамштайном".

Зверніть увагу! У ході візиту в Україну Воллес познайомився з двома українськими пілотами, які якраз-таки застосовували Storm Shadow проти ворога.

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