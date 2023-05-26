У четвер, 25 травня, була зустріч партнерів нашої держави у форматі "Рамштайн". У ній взяв участь, зокрема, міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він презентував новий пакет військової допомоги.

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Допомога від Литви

Як зазначив політик, Литва передасть Збройним Силам протидронові комплекси, снаряди, сухі пайки та важливе військове обладнання.

Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування та захист. Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність на євроатлантичному просторі,

– сказав міністр, наголосивши, що його країна й надалі буде підтримувати Україну до перемоги.

Окрім того, він констатував, що Литва масштабує навчання українських військових та збільшить чисельність інструкторів задля цього.

Цьогорічна військова підтримка від Литви, окрім підготовки солдатів, передбачає передачу військового обладнання та техніки, лікування та реабілітацію солдатів, а також внески до міжнародних фондів,

– йдеться у повідомленні міноборони країни.

Зверніть увагу! Військова підтримка Литвою нашої держави від початку повномасштабного вторгнення уже майже досягла суми у 465 мільйонів євро.

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