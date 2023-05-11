Крилаті ракети Storm Shadow дозволять взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію України. Про це 24 Каналу розповів Андрій Крамаров – військовий експерт.

Дивіться також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Основні характеристики Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес 11 травня офіційно підтвердив відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Водночас він не відповів на запитання, чи є обмеження у використанні Україною ракет Storm Shadow.

Це дуже ефективна зброя. Цікава ремарка, що до дальності. Ракети на озброєнні ЗС Британії та Франції мають дальність до 560 кілометрів. Є й дальність до 300 кілометрів. Ми не знаємо, яка модифікація надана Україні. Ракета є новим типом озброєння, якого в розпорядженні ЗСУ це не було,

– наголосив Андрій Крамаров.

Storm Shadow – це сучасна крилата ракета, яка має 5 паралельно робочих способів навігації:

GPS-навігація;

інерційна система, що працює, користуючись електронними гіроскопами;

системи TERCOM та TERPROM, які дозволяють супутнику скеровувати з командного пункту цю ракету в обхід сил ППО. Ефективно її запускати навіть в перемінному ландшафту місцевості з різкими перепадами висот. При цьому йти на висоті 30-40 метрів, встановлюючи пастки – радіоелектронні перешкоди для роботи ППО ворога.

система Stealth – це матеріали, які значно знижують коефіцієнт розсіювання, тобто відбиття в радіолокаційних засобах яку застосовують у фюзеляжі самої ракети.

Ця ракета дозволяє навіть в модифікації до 300 кілометрів взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію України.

Основним завданням для цих ракет є знищення добре укріплених броньованих танків або підземних бункерів чи складів з озброєнням противника. Тому що вона має тандемну бойову частину: спочатку вона пробиває великий шар бетону чи залізобетону, після того – з певною затримкою детонує.

Зауважте! Основна бойова частина використовувалась для знищення командних штабів, а також лідерів Ісламської держави 2015 – 2016 року в конфлікті в Сирії. Робота ракети була надзвичайно ефективною.

Андрій Крамаров про ракети Storm Shadow для України: дивитись відео

Усе російське – під загрозою

Після отримання цих ракет для нашого ворога на окупованих територіях не буде жодного безпечного місця для розташування військових штабів навіть стратегічного рівня. Крім того, склади озброєння окупантів теж у великій небезпеці.

Ворог дещо змінював свою логістику після звільнення Херсону і розтягував її на відстань понад 70 кілометрів для того, щоб ми не могли вражати по них ракетними системами HIMARS і MARS-2. Тепер вони це все мають просто прибирати з території України,

– наголосив військовий експерт.

Все тому, що вони не просто в зоні нашого ураження, але й тепер в України є справді ефективний засіб для знищення як генералів, так і великих складів з озброєнням.

Передача Україні Storm Shadow: що відомо