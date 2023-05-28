Несколько недель назад в Британии официально подтвердили, что передали Вооруженным Силам Storm Shadow. Также в воскресенье, 28 мая, глава МО Алексей Резников в эфире национального телемарафона констатировал, что это вооружение блестяще выполняет абсолютно все задачи, которые ставит перед собой Генштаб – информирует 24 Канал.

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Эффективность Storm Shadow

Как отметил чиновник, применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow в течение этих недель было на 100% эффективным – то есть с помощью этих крылатых ракет удалось поразить все запланированные враждебные цели.

Из всего количества состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% точные поражения по целям, определенным Генеральным штабом. 100 на 100, абсолютно результативно,

– заявил он.

Кроме того, Резников упомянул о визите министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Киев на прошлой неделе. Известно, что приезжал высокопоставленный чиновник именно перед "Рамштайном".

Обратите внимание! В ходе визита в Украину Уоллес познакомился с двумя украинскими пилотами, которые как раз применяли Storm Shadow против врага.

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