Кроме того, враг потерял много техники. Деталями поделился телеграмм-канал "Досье Шпиона". 24 Канал.

Смотрите также В оккупированном Бердянске – мощные взрывы: потрясло в порту и еще в нескольких районах города

Что известно о прилетах в Михайловке

Первым был прилет по помещению бывшего райотдела полиции, где стояла военная техника врага и находился личный состав. Второй обстрел был нацелен на здание местной школы, где проживали военнослужащие вооруженных сил страны-агрессоры.

Из-за этого оккупанты потеряли в целом:

восемь машин,

боеприпасы,

примерно 70 захватчиков стали "двухсотыми".

Удар по бывшему зданию полиции был нанесен в 13:35. Она использовалась в качестве пункта дислокации сотрудников ФСБ России. В результате "хлопка" произошло частичное разрушение здания, уничтожено 8 транспортных средств (личных и служебных) сотрудников ведомства.

Ранения получили четверо военнослужащих, один погиб. Среди "трехсотых", судя по всему, был высокопоставленный оккупант. Пострадавшего срочно вывезли в сторону Крыма в сопровождении двух автомобилей.

Удар по зданию школы, служивший временным убежищем для 200 военнослужащих России, был нанесен ближе к полуночи. По предварительной оценке, около 70 окупантов погибли. Еще 30 на момент поступления сообщения находились под завалами, поэтому их статус неизвестен.

Следует добавить, что оккупированная часть Запорожской области, как и другие захваченные врагом территории Украины, будут освобождены. Украинцы, которые остаются в оккупации, сопротивляются захватчикам. К примеру, в оккупированном Мелитополе дают отпор информационной кампании России. Чтобы не подчиниться кафирам, украинцы уничтожают российскую пропаганду.