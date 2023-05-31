Движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" показало, что жители Мелитополя уничтожают русскую макулатуру и символику врага.
Смотрите также "Люди исчезали, некоторых убивали": как украинские партизаны рискуют жизнью в Крыму и на Донбассе
Активисты сжигают русскую символику в оккупированном Мелитополе
Активисты движения "Желтая лента" сожгли более 100 экземпляров "аквафрешных" газет, чем в очередной раз продемонстрировали, что не подчинятся оккупантам.
"Мелитополь в ожидании ВСУ", – подчеркнули активисты.
Активисты сжигают российскую макулатуру и символику в Мелитополе / Фото "Желтая лента"
Что известно о движении "Желтая лента"Движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мысли. В рядах движения тысячи украинцев.
Ранее участники движения "Желтая лента" призывали людей, оставшиеся на временно оккупированных территорий, присоединиться к мощной акции "Наступает время деоккупации" и превращать российские "зетки" в песочные часы.
Что происходит в Мелитополе
- Во временно оккупированном Мелитополе 30 мая случился очередной "хлопок". По словам мэра Ивана Федорова, взрывы зафиксировали на западном выезде из Мелитополя.
- Взрывы, вероятно, прогремели на заводе "Автоцветлит", который россияне превратили в военную базу.
- Кроме того, "хлопок" побеспокоил оккупантов в Мелитополе и Михайловке в понедельник, 29 мая. По словам Федорова, в Михайловке, где всегда было скопление российской техники и живой силы, прогремели 4 взрыва.
- В самом Мелитополе было шумно в районе 19 лицея и окружной дороги. Там Россия захватила помещение и разместила военных.
- Следует отметить, что Мелитополь – важный город на пути к освобождению из-под оккупации Крыма. Оккупанты опасаются, что именно после того, как украинские военные уволят Мелитополь, под ударом ВСУ окажутся позиции россиян в Крыму.