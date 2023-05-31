Движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" показало, что жители Мелитополя уничтожают русскую макулатуру и символику врага.

Смотрите также "Люди исчезали, некоторых убивали": как украинские партизаны рискуют жизнью в Крыму и на Донбассе

Активисты сжигают русскую символику в оккупированном Мелитополе

Активисты движения "Желтая лента" сожгли более 100 экземпляров "аквафрешных" газет, чем в очередной раз продемонстрировали, что не подчинятся оккупантам.

"Мелитополь в ожидании ВСУ", – подчеркнули активисты.

Активисты сжигают российскую макулатуру и символику в Мелитополе / Фото "Желтая лента"

Что известно о движении "Желтая лента" Движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мысли. В рядах движения тысячи украинцев.



Ранее участники движения "Желтая лента" Движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мысли. В рядах движения тысячи украинцев.Ранее участники движения "Желтая лента" призывали людей , оставшиеся на временно оккупированных территорий, присоединиться к мощной акции "Наступает время деоккупации" и превращать российские "зетки" в песочные часы.

Что происходит в Мелитополе