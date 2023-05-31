Рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" показав, що жителі Мелітополя знищують російську макулатуру та символіку ворога.
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Активісти спалюють російську символіку в окупованому Мелітополі
Активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 100 примірників "аквафрешних" газет, чим черговий раз продемонстрували, що не підкоряться окупантам.
"Мелітополь в очікуванні ЗСУ", – наголосили активісти.
Активісти спалюють російські макулатуру та символіку в Мелітополі / Фото "Жовта стрічка"
Що відомо про рух "Жовта стрічка"Рух опору виник у Херсоні. У грудні 2022 року організація отримала премію Сахарова – щорічну відзнаку Європейського парламенту за свободу думки. У лавах руху тисячі українців.
Раніше учасники руху "Жовта стрічка" закликали людей, які залишилися на тимчасово окупованих територій, приєднатися до потужної акції "Наступає час деокупації" та перетворювати російські "зетки" на пісочні годинники.
Що відбувається у Мелітополі
- У тимчасово окупованому Мелітополі 30 травня сталася чергова "бавовна". За словами мера міста Івана Федорова, вибухи зафіксували на західному виїзді з Мелітополя.
- Вибухи, ймовірно, прогриміли на заводі "Автокольорлит", який росіяни перетворили на військову базу.
- Крім того, "бавовна" потурбувала окупантів у Мелітополі та Михайлівці у понеділок, 29 травня. За словами Федорова, у Михайлівці, де завжди було скупчення російської техніки та живої сили, прогриміли 4 вибухи.
- У самому Мелітополі було гучно в районі 19 ліцею та окружної дороги. Там Росія захопила приміщення та розмістила військових.
- Слід зазначити, що Мелітополь – це важливе місто на шляху до звільнення з-під окупації Криму. Окупанти побоюються, що саме після того, як українські військові звільнять Мелітополь, під ударом ЗСУ опиняться позиції росіян у Криму.