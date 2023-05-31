Рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" показав, що жителі Мелітополя знищують російську макулатуру та символіку ворога.

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Активісти спалюють російську символіку в окупованому Мелітополі

Активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 100 примірників "аквафрешних" газет, чим черговий раз продемонстрували, що не підкоряться окупантам.

"Мелітополь в очікуванні ЗСУ", – наголосили активісти.

Активісти спалюють російські макулатуру та символіку в Мелітополі / Фото "Жовта стрічка"

Що відомо про рух "Жовта стрічка" Рух опору виник у Херсоні. У грудні 2022 року організація отримала премію Сахарова – щорічну відзнаку Європейського парламенту за свободу думки. У лавах руху тисячі українців.



Раніше учасники руху "Жовта стрічка" Рух опору виник у Херсоні. У грудні 2022 року організація отримала премію Сахарова – щорічну відзнаку Європейського парламенту за свободу думки. У лавах руху тисячі українців.Раніше учасники руху "Жовта стрічка" закликали людей , які залишилися на тимчасово окупованих територій, приєднатися до потужної акції "Наступає час деокупації" та перетворювати російські "зетки" на пісочні годинники.

Що відбувається у Мелітополі