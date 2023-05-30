Федоров прокоментував вечірні вибухи у Мелітополі, що сталися 29 травня. Він поділився інформацією в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що сталося у Мелітополі цього разу
За словами мера, гучно було не тільки у самому місті, а й на околицях.
Вчора в цілому був насичений на "бавовну" день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району,
– сказав Федоров.
Спочатку "бавовна" завітала до Михайлівки. Це селище розташоване за 30 кілометрів від Мелітополя. Там, де завжди було скупчення російської техніки та живої сили, пролунало одразу 4 гучних вибухи. Як зазначив мер, десятки окупантів більше не будуть воювати проти України. У найкращому випадку вони повернуться до Росії з пораненнями та каліцтвами.
У самому Мелітополі було гучно у районі 19-го ліцею та окружної дороги. Там Росія захопила приміщення та розмістила у них окупантів. За словами Федорова, спочатку ворожі канали сповістили про вибухи у соцмережах, а потім спростували ж власні ж заяви та сказали "нам почулося". Однак насправді жителям не почулося.
Що окупанти роблять з містом
Федоров заявив, що загарбники намагаються перетворити Мелітополь у свій адміністративний та логістичний центр. Насичення російськими військовими наразі зростає. Жителі це бачать за кількістю автівок, окупантів у формі та перевдягнених військових з Росії.
Росіяни захоплюють гуртожитки та виселяють студентів, що там мешкали під час окупації. Замість них загарбники заселяють своїх військових. Також вони намагаються прикритися цивільними.
Більше новин про "бавовну" у Мелітополі
- У районі захопленого окупантами аеродрому було чутно вибухи вдень 25 травня. Федоров опублікував кадри з димом.
- Трохи пізніше мелітопольський мер припустив, що то літак росіян не долетів до місця призначення під час аварійної посадки. Він наголосив, що ворог точно постраждав.
- У Мелітополі знову було гучно 28 травня. Близько 7 ранку у центрі тимчасово окупованого міста пролунав одиничний вибух. Його чули не усі жителі.