Федоров прокоментував вечірні вибухи у Мелітополі, що сталися 29 травня. Він поділився інформацією в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми На окупованому Запоріжжі та в Криму зник інтернет: Федоров пояснив мету росіян

Що сталося у Мелітополі цього разу

За словами мера, гучно було не тільки у самому місті, а й на околицях.

Вчора в цілому був насичений на "бавовну" день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району,

– сказав Федоров.

Спочатку "бавовна" завітала до Михайлівки. Це селище розташоване за 30 кілометрів від Мелітополя. Там, де завжди було скупчення російської техніки та живої сили, пролунало одразу 4 гучних вибухи. Як зазначив мер, десятки окупантів більше не будуть воювати проти України. У найкращому випадку вони повернуться до Росії з пораненнями та каліцтвами.

У самому Мелітополі було гучно у районі 19-го ліцею та окружної дороги. Там Росія захопила приміщення та розмістила у них окупантів. За словами Федорова, спочатку ворожі канали сповістили про вибухи у соцмережах, а потім спростували ж власні ж заяви та сказали "нам почулося". Однак насправді жителям не почулося.

Що окупанти роблять з містом

Федоров заявив, що загарбники намагаються перетворити Мелітополь у свій адміністративний та логістичний центр. Насичення російськими військовими наразі зростає. Жителі це бачать за кількістю автівок, окупантів у формі та перевдягнених військових з Росії.

Росіяни захоплюють гуртожитки та виселяють студентів, що там мешкали під час окупації. Замість них загарбники заселяють своїх військових. Також вони намагаються прикритися цивільними.

Більше новин про "бавовну" у Мелітополі