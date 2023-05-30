Федоров прокомментировал вечерние взрывы в Мелитополе, произошедшие 29 мая. Он поделился информацией в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме На оккупированном Запорожье и в Крыму исчез интернет: Федоров объяснил цель россиян

Что произошло в Мелитополе на этот раз

По словам мэра, громко было не только в самом городе, но и в окрестностях.

Вчера в целом был насыщенный на "хлопки" день у врагов на территории временно оккупированного Мелитопольского района,

– сказал Федоров.

Сначала "хлопок" посетил Михайловку. Этот поселок расположен в 30 километрах от Мелитополя. Там, где всегда было скопление российской техники и живой силы, раздалось сразу 4 громких взрыва. Как отметил мэр, десятки окупантов больше не будут воевать против Украины. В лучшем случае они вернутся в Россию с ранениями и увечьями.

В самом Мелитополе было шумно в районе 19-го лицея и окружной дороги. Там Россия захватила помещения и разместила в них окупантов. По словам Федорова, сначала вражеские каналы известили о взрывах в соцсетях, а затем опровергли собственные заявления и сказали "нам послышалось". Однако на самом деле жителям не послышалось.

Что оккупанты делают с городом

Федоров заявил, что захватчики пытаются превратить Мелитополь в свой административный и логистический центр. Насыщение российскими военными сейчас растет. Жители это видят по количеству автомобилей, окупантов в форме и переодетых военных из России.

Россияне захватывают общежития и выселяют студентов, проживавших там во время оккупации. Вместо них захватчики заселяют своих военных. Также они пытаются прикрыться гражданскими.

Больше новостей о "хлопках" в Мелитополе