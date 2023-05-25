Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, мог пострадать один из российских вертолетов.

Смотрите также Готовы бежать в Мелитополь и дальше: как россияне ждут ВСУ на Запорожском направлении

Российский самолет не долетел до места назначения

Иван Федоров объяснил, что сразу после взрывов над Мелитопольским аэродромом, который захватили оккупанты, начал подниматься дым.

Сейчас проверяется информация, но один из самолетов врага совершил аварийную посадку именно на Мелитопольском аэродроме,

– подчеркнул он.

Накануне россияне значительно активизировались в районе аэродрома: свозили туда большое количество топлива, принимали на посадку вертолеты.

"Враг точно пострадал!" – подчеркнул Федоров.

Впрочем, "хлопок" во временно оккупированном Мелитополе – не всегда радостное известие для украинцев, которые остаются в городе.

Зачем оккупанты пугают местных

Иван Федоров добавил, что за последние три недели у врага наблюдается тенденция к обстрелам временно оккупированных территорий. Речь идет не только о Мелитополе, но и о Роздоле, Токмаке, Молочанске.

Враг пытается совершать провокации для гражданского населения, чтобы загнать их в панику и посеять страх,

– объяснил глава Мелитополя.

Фактически враг использует сотни тысяч жителей в качестве живого щита.

"Хлопок" в Мелитополе: последние новости