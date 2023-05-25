Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, боевые действия на Запорожье сейчас немного изменились.
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Однако интенсивность артиллерийских ударов со стороны ВСУ не снизилась. Ежедневно прилетает в военные объекты оккупантов возле Бердянска, Васильевки, Токмака, Мелитополя и т.д.
Каждый день бьем по их логистике. Оккупанты отвечают обстрелами прифронтовых общин. Вооруженные Силы Украины продолжают прощупывать оборону оккупантов и выбивать точки опоры на временно оккупированных территориях,
– рассказал Ашурбеков.
Несмотря на это, захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они свозят множество военной техники и личного состава, чтобы обезопасить себя.
Что происходит на Запорожье – рассказал Ашурбеков: смотрите видео
Россияне боятся контрнаступления
Как отметил Ашурбеков, сначала российские оккупанты усиленно готовили оборонительные рубежи вблизи Токмака и соседних населенных пунктов. Но уже через некоторое время все передвинулось от линии "Васильевка – Токмак – Пологи" в Мелитополь.
Они понимают, что им тяжело будет удержать линию Васильевка – Токмак – Пологи. Поэтому готовят оборону несколько дальше. И оккупанты, и коллаборанты были готовы к жесту доброй воли. Они подсознательно готовы бежать в Мелитополь, а может, и дальше. Это можно увидеть с точки зрения построения их фортификационных сооружений,
– заметил Ашурбеков.
Какая ситуация на Запорожье: коротко
- Российские оккупанты продолжают бить по прифронтовым территориям Запорожской области. 21 мая захватчики попали в пожарную часть.
- Днем 25 мая возле аэродрома во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок". Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
- По его словам, очевидцы сообщали о глухих взрывах. Затем там был виден сильный дым.
- Кроме того, вечером 12 мая восточные и северные районы временно оккупированного Мелитополя оказались без света из-за мощного взрыва. Местные жители также сообщали о проблемах с водой и связью.