Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, бойові дії на Запоріжжі зараз дещо змінилися.

До теми Мелітополь чекає на ЗСУ: партизани нагадали про наближення "українського літа"

Однак інтенсивність артилерійських ударів з боку ЗСУ не зменшилася. Чи не кожного дня прилітає у військові об'єкти окупантів біля Бердянська, Василівки, Токмака, Мелітополя тощо.

Кожного дня б'ємо по їхній логістиці. Окупанти відповідають обстрілами прифронтових громад. ЗСУ продовжують промацувати оборону окупантів та вибивати точки опори на тимчасово окупованих територіях,

– розповів Ашурбеков.

Попри це, загарбники також готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони звозять велику кількість військової техніки та особового складу, щоб убезпечити себе.

Що відбувається на Запоріжжі – розповів Ашурбеков: дивіться відео

Росіяни бояться контрнаступу

Як наголосив Ашурбеков, спершу російські окупанти посилено готували оборонні рубежі поблизу Токмака та сусідніх населених пунктів. Але вже через деякий час все пересунулося від лінії "Василівка – Токмак – Пологи" до Мелітополя.

Вони розуміють, що їм важко буде втримати лінію Василівка – Токмак – Пологи. Тому готують оборону дещо далі. І окупанти, і колаборанти були готові до жесту доброї волі. Вони підсвідомо готові бігти до Мелітополя, а може й далі. Це можна побачити з точки зору побудови їх фортифікаційних споруд,

– зауважив Ашурбеков.

Яка ситуація на Запоріжжі: коротко