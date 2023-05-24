Іван Федоров розповів у ефірі телемарафону, де росіян спіткала загибель цього разу. Варто зазначити, що на тлі втрат росіяни на Запоріжжі першочергово мобілізовують колаборантів.

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Які втрати окупантів на Запоріжжі

Міський голова Мелітополя пояснив, що в окупантів не все добре.

Лише за останню добу (23 травня – 24 Канал) ми можемо перелічувати їхні втрати, ліквідацію їхніх угруповань та їхніх базувань. Таке було сьогодні (23 травня – 24 Канал) у Білозерці, звідки вони просто пачками вивозили "двохсотих" та "трьохсотих",

– розповів Іван Федоров.

За його словами, окупантів везли як до лікарні в тимчасово окупованому Мелітополі, так і до військових шпиталів, які росіяни розмістили в українських захоплених школах.

"Така ж ситуація була в Пологах, де їхнє командне угруповання також було знищене. Після цього вони "уралами" вивозили своїх колишніх військових і зробили братську могилу..." – розповів Федоров.

За його словами, така ж ситуація в декількох інших населених пунктах на Запорізькій лінії фронту.

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Іван Федоров розповів, що у росіян не все добре і вони тісно будують лінії оборони на Запоріжжі.

Зокрема, мінують не лише лівий берег Дніпра, а всю запорізьку лінію фронту. Здебільшого це Василівське, Токмак. Там вже велика кількість сільгоспугідь, які замінували вороги. Вони продовжують це робити.

За словами Федорова, окупанти на наших полях риють свої окопи, роблять бетонні укриття. Мер Мелітополя зауважив, що із жахом уявляє, скільки часу це доведеться прибирати Україні після деокупації територій.

Зверніть увагу! В окупованому Бердянську Запорізької області росіянам було тривожно вночі 21 травня. Тоді було влучення у скупчення техніки та військ росіян. 22 травня там також було гучно. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов пояснив, що там "паніки нєт", та швидкі мчать, вертольоти літають навколо дуже активно. Тобто там паніка в режимі 24 на 7.