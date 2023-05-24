Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, где россиян постигла гибель на этот раз. Следует отметить, что на фоне потерь россияне на Запорожье в первую очередь мобилизуют коллаборантов.

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Какие потери оккупантов в Запорожье

Городской глава Мелитополя объяснил, что у оккупантов не все хорошо.

Только за последние сутки (23 мая – 24 Канал) мы можем перечислять их потери, ликвидацию их группировок и их базировок. Такое было сегодня (23 мая – 24 Канал) в Белозерке, откуда они просто пачками вывозили "двухсотых" и "трехсотых",

– рассказал Иван Федоров.

По его словам, оккупантов везли как в больницу во временно оккупированном Мелитополе, так и в военные госпитали, которые россияне разместили в украинских захваченных школах.

"Такая же ситуация была в Пологах, где их командная группировка также была уничтожена. После этого они "уралами" вывозили своих бывших военных и сделали братскую могилу..." – рассказал Федоров.

По его словам, такая же ситуация в нескольких других населённых пунктах на Запорожской линии фронта.

Последние новости из Запорожья

Иван Федоров рассказал, что у россиян не все хорошо, и они тесно строят линии обороны в Запорожье.

В частности, пройдут не только левый берег Днепра, а всю запорожскую линию фронта. В основном это Васильевское, Токмак. Там уже большое количество сельхозугодий, которые заминировали враги. Они продолжают это делать.

По словам Федорова, оккупанты на наших полях роют свои окопы, делают бетонные укрытия. Мэр Мелитополя отметил, что с ужасом представляет, сколько времени это придется убирать Украине после деоккупации территорий.

Обратите внимание! В оккупированном Бердянске Запорожской области россиянам было тревожно ночью 21 мая. Тогда было попадания в скопление техники и войск россиян. 22 мая там тоже было громко. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов объяснил, что там "паники нет", и скорые мчатся, вертолеты летают вокруг очень активно. То есть там паника в режиме 24 на 7.